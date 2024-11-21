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В Новосибирске тысячи зрителей пришли на концерт Сергея Лазарева

В Новосибирске тысячи зрителей пришли на концерт Сергея Лазарева

Выступление звезды эстрады прошло вечером 20 ноября на "Локомотив-Арене". Лазарев горячо поблагодарил сибиряков за приём.

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