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  • Федор Родников
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8 самых грустных фильмов про собак

8 самых грустных фильмов про собак

Удержать слезу точно не удастся! Настоящие мужчины никогда не плачут, это всем известно. Впрочем, есть и исключительные случаи, когда даже сделанному из стали и камня суровому мачо незазорно пустить такую же суровую слезу.

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