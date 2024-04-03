В Приморском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

Сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении мошенничества при продаже автомобиля задержали местного жителя.
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