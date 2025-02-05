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"Количество жертв несопоставимо": Лавров сдёрнул завесу молчания с главной темы

"Количество жертв несопоставимо": Лавров сдёрнул завесу молчания с главной темы

Глава МИД России Сергей Лавров дал ясный анализ ситуации на Ближнем Востоке и вскрыл замыслы Запада в отношении этого региона.

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