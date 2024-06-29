Почему светлячки светятся

Гипотеза о происхождении светлячков была опровергнута с помощью геномного анализа. Предполагалось, что яркий свет, излучаемый многими видами жуков семейства Lampyridae, более известными как светлячки, сначала служил предупреждающим сигналом для хищников, показывая токсичность насекомых, а затем был интерпретирован в сигнал спаривания, сообщает портал «Научная Россия» Это объясняет, почему яйца, личинки и куколки также светятся.
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