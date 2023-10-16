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Spiegel: иностранные наемники сообщают о маленьких зарплатах на Украине

Spiegel: иностранные наемники сообщают о маленьких зарплатах на Украине

Иностранные наемники бегут из Украины, поскольку там им мало платят, в окопах холодно  и голодно. Немецкий наемник Йонас Кратценберг после возвращения из Украины поделился в интервью изданию Der Spiegel, как тяжело было на украинском фронте.

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