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Крэйг Вудкрофт: «Не думаю, что минское «Динамо» играет грязнее СКА»

Главный тренер минского «Динамо» не считает, что его команда играет грязнее СКА. Армейцы обыграли белорусский клуб (6:3), поведя 3-2 в серии 1-раунда Кубка Гагарина.

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