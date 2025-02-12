"Закончился бензин, теперь - на лошадях": Сенсация из зоны СВО. Журналисты показали фото

Одиссей

1. площадь копыт (всех четырех) меньше, чем площадь автомобильных шин, поэтому вероятность поражения от мин нажимного действия существенно меньше. 2. могу себе представить, что после некоторой подготовки, а, может быть, и без оной, ослы научатся выявлять и обходить мины и другие взрывоопасные "игрушки". 3. на войне, на поле боя можно и нужно применять все то, что способствует победе. Ползком к победе - значит, ползком. Под землей по канализации и штольням - значит по канализации, по колено в дерьме! Нашли применение багги и мотоциклы - замечательно! Оказались полезны ослы/мулы/лошади - почему нет? Неча носик брезгливо морщить! Не кисейные барышни!