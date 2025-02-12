Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Закончился бензин, теперь - на лошадях": Сенсация из зоны СВО. Журналисты показали фото

"Закончился бензин, теперь - на лошадях": Сенсация из зоны СВО. Журналисты показали фото

Итальянские журналисты раздувают новую сенсацию из зоны СВО. На сей раз иностранная пресса радуется тому, что у русских закончился бензин и в бой они идут на лошадях.

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Комментарии
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Одиссей
1. площадь копыт (всех четырех) меньше, чем площадь автомобильных шин, поэтому вероятность поражения от мин нажимного действия существенно меньше.  2. могу себе представить, что после некоторой подготовки, а, может быть, и без оной, ослы научатся выявлять и обходить мины и другие взрывоопасные &quot;игрушки&quot;. 3. на войне, на поле боя можно и нужно применять все то, что способствует победе. Ползком к победе - значит, ползком. Под землей по канализации и штольням - значит по канализации, по колено в дерьме! Нашли применение багги и мотоциклы - замечательно! Оказались полезны ослы/мулы/лошади - почему нет? Неча носик брезгливо морщить! Не кисейные барышни!
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12 час.
Александр Штам
Дыма без огня  не бывает....
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10 час.
HotRS
Да и хрен на них, пусть думают и пишут что хотят. Чем слабее с их точки зрения ВС РФ, тем сильнее будет их облом.
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10 час.
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