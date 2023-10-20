Могут ли хакеры взломать авто как смартфон?

Современные автомобили оснащены компьютерными системами, что делает их похожими на смартфоны. Дорогие высокотехнологичные машины кажутся неуязвимыми, но что, если кто-то сумеет подключиться к их бортовой сети и получить доступ к управлению? … .
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