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Нескучные технологии

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Могут ли хакеры взломать авто как смартфон?

Могут ли хакеры взломать авто как смартфон?

Современные автомобили оснащены компьютерными системами, что делает их похожими на смартфоны. Дорогие высокотехнологичные машины кажутся неуязвимыми, но что, если кто-то сумеет подключиться к их бортовой сети и получить доступ к управлению? … .

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