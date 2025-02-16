В Кремле прокомментировали возвращение Винника из США

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Возвращение гражданина РФ на свою родину — это радость, в том числе для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение россиянина Александра Винника.
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