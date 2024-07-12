Физика, которой у меня не было

В школе я не любил физику. Я всерьёз увлекался математикой, и вполне мог бы овладеть смежной физикой, но не считал нужным напрягаться: вместо решения задач я смотрел в окно, считал минуты до звонка и рисовал в тетради всякую ерунду.
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