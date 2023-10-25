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Правительство спишет Алтайскому краю часть задолженности по бюджетным кредитам

Правительство спишет Алтайскому краю часть задолженности по бюджетным кредитам

Общий размер списания задолженности для 12 регионов превышает 8,2 млрд рублей Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов.

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