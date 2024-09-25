СВО не помогает: Генералы надеялись на амнистию. Но "лучший мэр Сочи" показал, что так не работает

Напрасно задержанные генералы надеялись на амнистию, прося отпустить их из-за решётки на СВО. Этот ход больше не помогает: и бывший "лучший мэр Сочи" Алексей Копайгородский, которому ещё недавно прочили славу первого губернатора-ветерана спецоперации, на своём примере показал, что так не работает.
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