СВО не помогает: Генералы надеялись на амнистию. Но "лучший мэр Сочи" показал, что так не работает

Напрасно задержанные генералы надеялись на амнистию, прося отпустить их из-за решётки на СВО. Этот ход больше не помогает: и бывший "лучший мэр Сочи" Алексей Копайгородский, которому ещё недавно прочили славу первого губернатора-ветерана спецоперации, на своём примере показал, что так не работает.