Раздельный счет. Что делать, если спутник сбежал со свидания, не заплатив?

Как правило, брошенный посетитель ресторана может заплатить лишь за себя, однако есть нюансы Если ваш спутник внезапно покинул ресторан, оставив неоплаченный счет, вы имеете право заплатить только за себя.
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