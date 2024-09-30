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Царьград

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Умер кантри-музыкант и актер Крис Кристофферсон

Умер кантри-музыкант и актер Крис Кристофферсон

Певец начинал карьеру как сольный исполнитель.В возрасте 88 лет скончался американский кантри-музыкант, актер и лауреат премий Grammy и «Золотой глобус» Крис Кристофферсон, сообщает издание Variety.

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