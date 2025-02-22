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Политика как она есть

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ХАМАС передал заложников Шохама и Менгисто Красному Кресту в Газе

ХАМАС передал заложников Шохама и Менгисто Красному Кресту в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС передало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Вот что мне интересно, Хамас уже не первый раз освобождает заложников. В ответ Израиль освобождает палестинцев. Вроде бы всё О&#39;k. Только вот когда ублюдок Нетаньяха вводил войска в сектор Газа, он говорил,что это для освобождения заложников. Только вот в результате евреи убили несколько десятков тысяч палестинцев, но я что-то не слышал, что они кого-то из заложников освободили. Вряд ли спасёнными еврейскими вояками можно считать тех, кого отпустил Хамас. Зато вот о евреях-заложниках, убитых израильскими бомбами и снарядами, таки да, писали не один раз. Получается, что Израиль своих граждан, попавших в заложники к Хамасу больше убил сам, чем освободил.
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