Советники Трампа думают, как наказать желающие отказаться от доллара страны

Ряд стран принимают решение отказаться от доллара во внешней торговле в пользу национальной валюты. Варианты наказаний для несогласных разрабатывают советники бывшего президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на высший государственный пост, пишет Bloomberg.
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