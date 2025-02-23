«Об меня вытирают ноги»: бойца СВО с дырой в голове лишили выплат в Екатеринбурге. Фото, видео

Участник спецоперации России на Украине Дмитрий Мацкевич с позывным «Беднота», получивший серьезное ранение головы, в результате которого в его черепе образовалась дыра, никак не может добиться положенных ему выплат.
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