В Алтайском крае появился штаб Комитета семей воинов Отечества Члены организации уже обсудили результаты участия в проектном семинаре актива Комитета в Солнечногорске В Алтайском крае создали региональный штаб Комитета семей воинов Отечество.
В Алтайском крае появился штаб Комитета семей воинов Отечества Члены организации уже обсудили результаты участия в проектном семинаре актива Комитета в Солнечногорске В Алтайском крае создали региональный штаб Комитета семей воинов Отечество.
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