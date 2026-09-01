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Россия и США обсуждают участие сборной РФ в Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе

Россия и США обсуждают участие сборной РФ в Олимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе

www.globallookpress.com/Britta Pedersen В Бишкеке обсуждают не только политические вопросы, но и международный спорт.

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