О начале новой волны COVID-19 в России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Коронавирус напомнил о себе жителям РФ. О новой волне на днях сообщили в Роспотребнадзоре. «Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35–36 тыс, это в два раза больше, чем месяц назад», – прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что ситуацию можно оценить как начало эпидемии.