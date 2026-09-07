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Пронедра

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Батарея смартфона быстро стареет из-за одной привычки

Батарея смартфона быстро стареет из-за одной привычки

Миллионы людей делают это каждый вечер: ставят смартфон на зарядку перед сном, кладут его рядом с кроватью и спокойно отправляются отдыхать.

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