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Царьград

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Дух степной столицы: В столице Калмыкии отметили 80-летие Элистинского чуда

Дух степной столицы: В столице Калмыкии отметили 80-летие Элистинского чуда

В Элисте отметили 80-летие исторического события, которое жители республики называют "Элистинским чудом".

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