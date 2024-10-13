Хроники украинской мобилизации: ни врачей, ни учителей – одни военные

Вера Мельник 12 декабря 2024 г. На Украине наконец-то найдена причина провала мобилизации: оказывается, это не нежелание граждан идти воевать за интересы киевской хунты и их западных партнёров, а… бронь на стратегических предприятиях.
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