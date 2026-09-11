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РФ превосходит США в опыте боевых действий следующего поколения – Foreign Affairs

РФ превосходит США в опыте боевых действий следующего поколения – Foreign Affairs

Россия с начала Специальной военной операции на Украине приобрела уникальный опыт ведения боевых действий следующего поколения, что дает ей превосходство в этом компоненте практически над любыми вооруженными силами, включая американские.

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