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СВР: Евросоюз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильную» Санду

СВР: Евросоюз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильную» Санду

Европейский союз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильного» молдавского президента Майю Санду после ее совещания с правительством бывшей советской республики по вопросам энергетической безопасности.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Как тут не вспомнить поговорку «каждый суслик мнит себя агрономом» ( это о Санде)
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20 час.

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