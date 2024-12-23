Европейский союз не знает, как утихомирить «эмоционально нестабильного» молдавского президента Майю Санду после ее совещания с правительством бывшей советской республики по вопросам энергетической безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии