В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении незаконных валютных операций

В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении незаконных валютных операций

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.

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