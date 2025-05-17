Севастополь отбил удар беспилотников ВСУ над морем: Карта специальной военной операции на Украине на 17 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинувшей ночью украинская армия предприняла очередную попытку прорвать воздушную оборону Крыма с помощью беспилотников.
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