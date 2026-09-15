HR-эксперт Чихачев: доля безработных зумеров вырастет до 24% в 2027 году

В 2027 году доля зумеров среди безработных россиян может увеличиться с нынешних 22% до 24–26%, а поиск первой работы — занимать шесть–семь месяцев.
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