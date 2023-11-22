В США допустили новый уровень вмешательства НАТО в украинский конфликт

Украине из-за трудностей на фронте может потребоваться вмешательство НАТО на совершенно ином уровне. Об этом 21 ноября написал старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для The National Interest.
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