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Французы толпами мельтешат на фронте – это перестало быть секретом: молодые украинцы сразу дезертируют

Французы толпами мельтешат на фронте – это перестало быть секретом: молодые украинцы сразу дезертируют

Вот лишь некоторые тезисы военных аналитиков европейской страны: - «Во всех бригадах наблюдается 40% некомплект личного состава», - «Ошеломляющая волна дезертирства среди молодых украинцев» - Украинцы больше не жалуются на нехватку оружия и техники, они нам жалуются на проблемы с мобилизацией.

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Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
НАДОБНО ИХ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕХ!!! ЗАБЫЛИ ПРО наполеона.
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21 час.

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