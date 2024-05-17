Французы толпами мельтешат на фронте – это перестало быть секретом: молодые украинцы сразу дезертируют

Вот лишь некоторые тезисы военных аналитиков европейской страны: - «Во всех бригадах наблюдается 40% некомплект личного состава», - «Ошеломляющая волна дезертирства среди молодых украинцев» - Украинцы больше не жалуются на нехватку оружия и техники, они нам жалуются на проблемы с мобилизацией.