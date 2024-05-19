Усик заплакал на пресс-конференции, рассказывая о последнем разговоре со своим покойным отцом

Украинский боксер Александр Усик, ставший чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO, после победы над британским соперником Тайсоном Фьюри поделился своими эмоциями на пресс-конференции.
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