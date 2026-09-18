Афиша: куда сходить в конце сентября

Ярмарка «Вин-вин», «Арт-Россия», новый фильм и другие события: подборка Parents.ru фото: Shutterstock/Fotodom.
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