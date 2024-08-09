В Липецкой области прошло заседание оперштаба после массированной атаки БПЛА

В Липецкой области прошло заседание оперштаба после массированной атаки украинских БПЛА. «В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА», — сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.