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В Липецкой области прошло заседание оперштаба после массированной атаки БПЛА

В Липецкой области прошло заседание оперштаба после массированной атаки БПЛА

В Липецкой области прошло заседание оперштаба после массированной атаки украинских БПЛА. «В правительстве Липецкой области под руководством губернатора Игоря Артамонова прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий массированной атаки БПЛА», — сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

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