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Шокирующее признание депутата о мигрантах

Шокирующее признание депутата о мигрантах

«Завозили взрывоопасную молодежь из братских чувств к Средней Азии».Депутат Госдумы Владимир Васильев рассказал: опасных радикалов везли в Россию, чтобы «канализировать» опасность для среднеазиатских республик.

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Комментарии
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л
людмила
Отвратительная по отношению у России политика.
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