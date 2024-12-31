Богатых женщин мужчины вычисляют не по одежде, сумкам и машинам

Майя Majesty

Глупости все это))Богатую и самодостаточную видно уже только по взгляду и манере держатся в любом обществе. Такие женщины умны, гибки и умеют приспосабливаться "к моменту" ( разговор) Как говорят в народе, королева и в мешке из под картошки останется королевой))