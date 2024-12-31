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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Богатых женщин мужчины вычисляют не по одежде, сумкам и машинам

Богатых женщин мужчины вычисляют не по одежде, сумкам и машинам

На заре интернета такого рода темы создавали женщины: как вычислить богатого мужчину? А все дело в том, что они "напарывались" на водителей бизнесменов.

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Комментарии
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Майя Majesty
Глупости все это))Богатую и самодостаточную видно уже только по взгляду и манере держатся в любом обществе. Такие женщины умны, гибки и умеют приспосабливаться &quot;к моменту&quot; ( разговор)  Как говорят в народе, королева и в мешке из под картошки останется королевой))
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