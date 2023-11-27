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Запад: В поражении Украины в конфликте с Россией виноват Иран

Ссылаясь на обеспокоенность американских чиновников по поводу военного сотрудничества между Ираном и Россией, информационное агентство Associated Press сделало попытку изобразить Иран как причину поражения Запада в российско-украинском конфликте.

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