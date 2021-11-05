"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского

Виталий Портников считает, что расследования деятельности Владимира Зеленского продолжатся. Журналист считает, что международное расследование, которое выявила офшорные счета президента Украины и деньги в банке Курченко, не будет единственным.
Виталий Портников считает, что расследования деятельности Владимира Зеленского продолжатся. Журналист считает, что международное расследование, которое выявила офшорные счета президента Украины и деньги в банке Курченко, не будет единственным.
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