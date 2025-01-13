Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Исконно русские хитрости, которые спасали целые поколения, а теперь западные блогеры выдают из за свои швейные лайфхаки

Исконно русские хитрости, которые спасали целые поколения, а теперь западные блогеры выдают из за свои швейные лайфхаки

Девочки, вы тоже замечали, как западные блогеры с гордостью показывают "гениальные" швейные лайфхаки? Смотришь и думаешь: "Минуточку, да этому меня ещё бабушка учила, а мама довела до автоматизма!" Наши бабушки и мамы умели творить чудеса буквально из ничего.

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