Исконно русские хитрости, которые спасали целые поколения, а теперь западные блогеры выдают из за свои швейные лайфхаки

Девочки, вы тоже замечали, как западные блогеры с гордостью показывают "гениальные" швейные лайфхаки? Смотришь и думаешь: "Минуточку, да этому меня ещё бабушка учила, а мама довела до автоматизма!" Наши бабушки и мамы умели творить чудеса буквально из ничего.
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