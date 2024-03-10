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РЕН ТВ расскажет, кого обидел Александр III указом "о сидоровых козах"

РЕН ТВ расскажет, кого обидел Александр III указом "о сидоровых козах"

Н.Шидлер Император Александр III серьезно сократил казенные траты. Все началось с того, что секретарь императора Александр Половцев обратил внимание государя на то, что содержание венценосной семьи становится слишком обременительным для бюджета.

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