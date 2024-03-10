РЕН ТВ расскажет, кого обидел Александр III указом "о сидоровых козах"

Н.Шидлер Император Александр III серьезно сократил казенные траты. Все началось с того, что секретарь императора Александр Половцев обратил внимание государя на то, что содержание венценосной семьи становится слишком обременительным для бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии