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Newsweek: Путин может стать миротворцем на Ближнем Востоке

Newsweek: Путин может стать миротворцем на Ближнем Востоке

Участие мировой державы, которой является Россия, имеющей связи почти со всеми крупными заинтересованными сторонами, может оказать решающую поддержку мирной инициативе, в то время как лидерство Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще ставится под сомнение.

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