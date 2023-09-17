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В ООН начнутся слушания по иску Украины против России

В ООН начнутся слушания по иску Украины против России

В понедельник, 18 сентября главный судебный орган Организации Объединенных Наций — суд в Гааге начнет рассмотрение иска киевского режима против Российской Федерации от прошлого года по нарушении конвенции о геноциде из-за проведения спецоперации.

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