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СМИ: В Батуми депутаты парламента Грузии избили экс-премьера страны Гахарию

СМИ: В Батуми депутаты парламента Грузии избили экс-премьера страны Гахарию Георгий Гахария. Обложка © ТАСС / АР В Батуми совершено нападение на бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию, его доставили в больницу с травмами лица.

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