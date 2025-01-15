СМИ: В Батуми депутаты парламента Грузии избили экс-премьера страны Гахарию Георгий Гахария. Обложка © ТАСС / АР В Батуми совершено нападение на бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию, его доставили в больницу с травмами лица.