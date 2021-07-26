National Review: «В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть снарядом»

ВовкинПолитикаNational Review: «В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть снарядом»Трусливые американские матросы, спускающие все деньги на виски и проституток, становятся обезьянами с гранатой.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБОБорис Осиповodyssey2006 odyssey2007Надо объявить в ответ на санкции Запада - Чёрное море свободно от кораблей НАТО. Хватит угрожать мирному укладу крымчан и всех жителей черноморья. Страна должна адекватно реагировать на угрозы - не пускать нюни и сопли. Президент должен быть решительным в таких вопросах. Это не шуточки - нас пытаются держать в страхе. Ответить должны !odyssey2006 odyssey2007Уничтожать любые кораБли НАТО в Чёрном море, а лучше останавливать их раньше, до Стамбула. Достали. Восстановить эскадру в Средиземном море, чтобы её не могли пройти.Юрий НиколаевА чего тут удивительного? СШУ(соединённые штаты убийц) самая сильная армия мира считается потому, что воевать они умеют ТОЛЬКО с детьми, женщинами и стариками! Но как только увидит мужика с направленным на него ружьём, бежит дальше чем видит с воплями___ Как он смеет в меня целиться?!!! Он нарушает мои права "человека"! К стати, армию укро-даунов они научили именно этому же!Комментировать
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