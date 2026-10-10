Как атаман Пугачёв пытался взять Оренбург ﻿

Нил КОЛЬЦОВ В сентябре 1773 года на далёкой окраине Российской империи вспыхнул казачий бунт, который за считанные недели охватил огромные пространства и ужаснул дворянское общество.
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