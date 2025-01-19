Стоматолог рассказала о связи иммунитета и здоровья полости рта

Заболевания полости рта могут оказывать негативное влияние на состояние иммунитета. Об этом 19 января радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.
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