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37 очков и 6 передач от Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Хьюстоном»

37 очков и 6 передач от Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Хьюстоном»

«Кливленд» в понедельник одолел «Хьюстон» на домашней арене – 135:130 ОТ. В активе звезды «Кавальерс» Донована Митчелла 37 очков и 6 передач.

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