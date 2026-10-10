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Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда: посольство США призывает граждан не лететь

Хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда: посольство США призывает граждан не лететь

В Саудовской Аравии подтверждают крупную атаку на главную воздушную гавань страны – аэропорт Эр-Рияда.

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