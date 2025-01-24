Массированная атака вражеских беспилотников, враг рвался к Москве, Владимир Путин срочно приехал в Кремль, взрывы и закрытые аэропорты, что известно на утро 24 января Юлия СоколоваНочная атака «Гераней» должна перерасти в «Апокалипсис» для врага.