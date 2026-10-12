В китайском городе ввели объявление остановок на русском языке в автобусах

Остановки на русском языке начали объявлять на ключевых маршрутах в автобусах города Санья в китайской провинции Хайнань в дополнение к китайскому и английскому языкам, сообщает агентство Синьхуа.
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